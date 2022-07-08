强生未立刻离职 英媒：想在首相别墅办婚礼派对

（法新社伦敦7日电） 英国首相强生（Boris Johnson）宣布辞职，并说他将留任到保守党新党魁选出。英媒今天报导，强生未立刻离职，是想在首相别墅举行婚礼派对。

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强生夫妇2021年5月在伦敦秘密结婚，当时由于防疫规范的限制，只在首相官邸宴请30名宾客，强生夫妇之后就计划今年7月30日要在契克斯（Chequers）乡村别墅举行更盛大的婚礼派对。

英国「每日镜报」（Daily Mirror）和「卫报」（The Guardian）等媒体报导，强生选择留任到保守党新党魁选出，部分原因是想保有使用契克斯乡村别墅的权利，以便举行婚礼派对，因为邀请函已经发出去了。

批评者说，强生在辞职演说时还心系契克斯乡村别墅，一度口误「感谢契克斯的优异员工」。

伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）告诉伦敦广播电台（LBC Radio）：「谁都想花纳税人的钱在契克斯举办奢华的婚礼派对，但他（强生）的做法令人厌恶，他将无法如愿。」

这名反对党工党的政治人物说：「正派的保守党人不能接受留任首相只为一己之私，而非国家利益。」

© 2022 AFP