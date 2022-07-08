波兰立陶宛总统视察边界走廊

（法新社波兰首都华沙7日电） 立陶宛、波兰总统于今天造访两国边界「苏瓦乌基走廊」（Suwalki Gap）。当地被称作北大西洋公约组织（NATO）东翼的「阿基里斯腱」。

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莫斯科当局入侵乌克兰，造成邻近国家恐慌，包含立陶宛在内的波罗的海国家及位于乌克兰西侧的波兰。这些国家担忧自己恐成为俄罗斯下一个侵略目标。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）告诉媒体：「立陶宛总统与我决定来此地（苏瓦乌基走廊），以展现此处的安全。」

杜达在波兰边城希普利什基（Szypliszki）时还说：「之所以安全，是因大家今天与我们在此所见：宁静但警戒不打折，每天都有来自波兰、立陶宛以及北约的军队驻守。」

「苏瓦乌基走廊」的名字是来自当地主要城市，位置沿着波兰与立陶宛边界，且被夹在俄国高度军事化飞地加里宁格勒（Kaliningrad）以及白俄罗斯之间。

军事战略专家警告，苏瓦乌基走廊是北约东翼最脆弱连结，一但沦陷，波罗的海三国与北约间就会被截断，让北约可靠性被削弱。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）告诉媒体：「我们都清楚这里（苏瓦乌基走廊）是侵略者最先会着眼的脆弱点。」不过他指出，北约盟国在先前的马德里峰会已决定加强北约东翼的安全。

身旁有装甲战斗车辆与士兵的瑙塞达说：「我很庆幸北约掌握这个历史性机会，关注浮现出的新风险，并迅速果断地回应。」（实习编译：廖彦甄/核稿：陈亦伟）

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