美国取消加拿大太阳能产品关税

（法新社渥太华7日电） 华盛顿及渥太华的官员今天表示，美国已同意取消对加拿大太阳能产品课徵的关税，藉此强化北美相关供应链，以协助实现能源与气候目标。

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这项决定的背景，是一个贸易争端解决小组今年稍早做出支持加拿大的裁决，判定美方关税违反北美贸易协定「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA）。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在声明中表示：「与加拿大达成这项和解，将让美国能利用来自最紧密盟邦之一的产品促进太阳能扩大建置。」她并指出，这也将「培养出更具韧性的北美洁净能源产品供应链，而不是由强迫劳动力制造」。

加拿大贸易部部长伍凤仪（Mary Ng）则说，与美国的和解协议将在再生能源方面「加强北美洲的竞争力」。她与戴琪明天将签署合作备忘录（MOU）。

美国2018年为了因应太阳能货品进口大增，而对加拿大和其他国家的相关产品课徵关税。当时华府表示，这种情况「主要归咎于中国制造商的太阳能电池与模组产能过剩」。

美国总统拜登2月将关税期限延长，其后美国-墨西哥-加拿大协定的争端解决小组介入。

根据伍凤仪说法，原有关税造成美国从加拿大进口的太阳能货品减少了82%。

伍凤仪表示，在「对抗气候变迁、创造就业及支持北美洲再生能源科技发展与扩大」方面，美国与加拿大拥有「共同的目标与承诺」；而在美加达成洁净能源网络的目标上，太阳能扮演「重要角色」。（实习编译：王嘉瑜/核稿：张正芊）

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