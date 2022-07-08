�Q里岛G20会议 美俄外长同场不会面

（法新社�Q里岛8日电） 美国国务卿布林肯、俄罗斯外交部长拉夫罗夫在印尼�Q里岛同场出席20国集团外长会议。报导称，布林肯将避免与拉夫罗夫见面。主办国印尼强调，须透过谈判解决战争分歧。 布林肯（Antony Blinken）、拉夫罗夫（Sergei Lavrov）与其他20国集团（G20）外长共同出席为期一天会议的开幕式，华府寻求取得全球其他最大经济体支持，就莫斯科入侵邻国一事进行施压。 一位美国高层官员在会前表示：「俄罗斯来参与、接触像G20这样的组织，显然不能只是一切照旧。」 在�Q里岛（Bali）的大会开幕式致辞时，印尼外长勒特诺（Retno Marsudi）直接谈到俄罗斯─乌克兰战争。

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勒特诺当着拉夫罗夫的面说：「我们有责任尽早结束战争，在谈判桌上解决我们的分歧，而不是在战场上。」 布林肯在�Q里岛还将与中国外长王毅会谈，寻求与北京重启对话。两国为包括台湾在内议题而关系紧张，这将是双方数月以来首场会谈。 这次G20会议将寻求因应战争对粮食和能源安全造成的冲击、处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后全球经济复苏议题，以及气候变迁造成的破坏等。

布林肯将避免与拉夫罗夫直接会面，并且将会指责莫斯科引发全球粮食和能源危机。

不过美国官员表示，华府不想让雅加达尴尬。

东道主印尼一定程度上解决了拉夫罗夫出席大会引发的美方疑虑，不但邀请乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）参加今天会议，乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也将获邀出席今年稍晚的G20高峰会。

拉夫罗夫开幕式时坐在沙乌地阿拉伯和墨西哥外长之间。

一位印尼政府官员说，这次G20外长会议将不会依照往年惯例拍摄全体照片。

© 2022 AFP