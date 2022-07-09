义大利最大冰川疑因暖化崩塌 罹难人数增至11人

（法新社罗马9日电） 义大利阿尔卑斯山区最大冰川疑似受到破纪录高温影响，本月3日突然崩塌并引发雪崩，如今死亡人数增加至11人。官员表示，这起意外的罹难人数预料不会再上升。

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法新社报导，冰川崩落事故发生在义国多洛米蒂山脉（Dolomites）最高峰马尔莫拉达山（Marmolada）。大量冰、雪和岩石坠落在一条通道上，当时通道上有数群登山者，部分人被冲走。此后官员将这起事故归咎于气候变迁。

当地紧急事务服务单位发言人卡诺瓦（Michela Canova）4日告诉法新社，这起意外至少造成6人死亡、8人受伤，受害者还包括外国人。

警方科学部门专家拉哥（Giampietro Lago）今天表示：「我们已确认所有受害者的身分。现在死亡人数达到11人，目前尚无迹象表明可能有更多人罹难。」

不过，根据义国北部特伦蒂诺（Trentino）自治区首长富加蒂（Maurizio Fugatti）的说法，搜救行动仍在进行，且今天还有新的发现。

富加蒂说，「我们正继续利用无人机搜索，明天也会继续做同样的工作。」

特伦蒂诺检察官办公室已就灾难原因展开调查。由于山区攀登条件明显不佳，但仍向登山客开放，管理当局也面临相关指控。

据报导，在灾难发生前1日，冰川顶峰测得摄氏10度的破纪录高温。

© 2022 AFP