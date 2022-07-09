布林肯访问泰国　强化美国对东南亚区域承诺

（法新社曼谷9日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天前往泰国，准备展开一系列会谈，以强化与东南亚盟友的关系，并与中国竞争，同时他也将寻求恢复缅甸民主的新方法。

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法新社报导，布林肯利用20国集团（G20）在印尼�Q里岛举行的外长会议，与中国外长王毅进行长达5个多小时的会谈后，转往美国在亚洲最古老的盟国泰国。 布林肯今晚飞往曼谷之前表示，他与王毅的会谈「具有建设性」，且世界上最大的两个经济体都希望避免彼此的竞争失控。

布林肯强调，美国正在东南亚推行「最高标准」，而不是要「让各国背负债务」，这是对北京贷款计画的普遍批评。

他在�Q里岛告诉媒体记者：「我希望，随着中国继续努力（拉拢东南亚的盟友），它将参与最顶端的竞争，届时中国就必须提高自身水准。这实际上会让每一方都受益。」

美国总统拜登5月曾邀请东南领袖拜访华盛顿，以展现美国的区域承诺。 批评人士认为，美国在东南亚的贡献少于中国。华盛顿正为乌克兰提供400亿美元援助，主要集中在武器；而中国去年已承诺为东南亚提供15亿美元。

拜登政府则反驳上述说法，称画大饼从来不是美国的强项，华府正优先考虑公共卫生、COVID-19疫苗和教育等具体领域的合作。布林肯在曼谷会见泰国总理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）时也将强调相关合作方案。

© 2022 AFP