拜登签命令保障妇女堕胎机会 称最高院已失控

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（中央社华盛顿8日法新电）美国总统拜登（Joe Biden）今天表示，联邦立法是恢复美国堕胎权的最快途径。他呼吁选民在即将举行的期中选举选出支持选择权的国会议员，对抗「失控」的联邦最高法院。

在面对捍卫妇女生殖权利方面应采取更强硬立场的压力下，拜登今天签署一项行政命令，保护妇女获得堕胎与避孕机会。拜登先前称联邦最高法院「可怕且极端」的裁决 ，剥夺了妇女终止妊娠的宪法权利。

但在这个问题上，总统能施展的空间有限，因此拜登表示，最有效的回应是透过11月期中选举的投票箱，让他能掌控立法机构。 拜登说：「恢复『罗案』的最快途径，就是通过一项将罗案编纂成法典的国家法律。在法案一送到我办公桌时，我会立即签署。我们不能再等了」。拜登指的是联邦最高法院1973年「罗诉韦德案」（Roe v Wade）裁决，自此妇女堕胎权受宪法保障。

如果共和党控制国会，拜登也誓言要否决任何通过联邦堕胎禁令的努力。他说：「我们不能允许失控的联邦最高法院与共和党极端分子合作，剥夺自由和我们的个人自主权。」

自6月24日联邦最高法院作出推翻罗诉韦德案的裁决以来，已有好几州对堕胎权完全禁止或严格限制，预期其他州也将跟进。拜登因被认为无所作为，饱受自家民主党内的抨击。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

© 2022 AFP