G20外长会议场边会晤 澳称对中仍会捍卫立场

（法新社雪梨9日电） 澳洲政府今天矢言，与中国打交道时仍会捍卫立场。澳洲在要求北京放弃惩罚性贸易制裁的高层会谈上，未能取得突破。

广告 继续浏览后续

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）称中澳外长昨天在20国集团（G20）的场边会晤「只是第一步」。这是双方自2019年来的首次会谈。

艾班尼斯在记者会上说：「我们应在能力所及之处合作，但我们也会在必要的地方捍卫澳洲的价值。」

澳洲要求针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情起源展开独立调查，并且禁止中国电信巨头华为参与澳洲5G网路建设，使得北京和坎培拉近年关系恶化。

在过去两年，中国这个澳洲最大的贸易伙伴，对其红酒、大麦、煤炭等10多项重要产品徵收高额关税。

澳洲外长黄英贤（Penny Wong）表示，她昨天在印尼�Q里岛举行的G20会议场边，与中国外长王毅提出这些贸易争端。

她说，澳洲政府的立场「仍是应取消这些贸易障碍」。中方在会谈中做出回应，表明他们对争议「众所周知」的立场和观点。

黄英贤表示，她也提到曾任中国官媒主播的澳洲籍华裔记者成蕾（Cheng Lei）与澳洲籍华裔作家、民主运动人士杨恒均（Yang Hengjun）遭中国拘留的案件。

她说：「我们确实存在分歧。但我们认为，稳定关系符合两国利益。」（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2022 AFP