以色列总理：反制伊朗是拜登中东行首要议程

（法新社耶路撒冷10日电） 以色列总理拉皮德今天表示，扩大联合行动以反制伊朗将是美国总统拜登访问以色列期间的首要议程，并且敦促对德黑兰核武野心作出「果断」回应。

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拜登定13日访耶路撒冷。1日上任的拉皮德（Yair Lapid）今天第2次主持内阁会议时说，拜登是「美国政坛中以色列历来最紧密朋友之一」。

拉皮德说，拜登此访「首要聚焦于伊朗问题」。11月1日大选前，他担任看守内阁总理和外交部长。

据周末期间出现的国际原子能总署（IAEA）报告，伊朗已就提高铀浓缩能力对IAEA进行通报。

拉皮德说：「昨天，据透露伊朗正运用先进离心机进行浓缩，这完全违反它已经签署的协议...国际必须果断回应：重返联合国安全理事会并全力启动制裁机制。」

以色列反对恢复2015年伊朗与世界列强签署的核子协议，那项协议让德黑兰透过抑制核计画来换取解除松绑制裁。

美国前总统川普政府2018年退出上述协议，并且恢复对德黑兰的严厉制裁。

包括与美国展开间接谈判在内，寻求恢复协议的谈判去年4月开始在瑞士维也纳进行，但是3月以来陷入僵局。

核计画之外，以色列也对伊朗支持黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）发出警讯。真主党本月派无人机前往以色列在地中海的一个钻油平台。黎巴嫩声称此一钻油平台位在争议水域中。

以色列还指控伊朗特务阴谋在土耳其伊斯坦堡绑架或杀害以色列人。

拉皮德说：「伊朗试图攻击我们，以色列不会袖手旁观...我们将会跟拜登总统和他的团队讨论扩大安全合作，以对抗所有威胁。」

白宫国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）7日表示，拜登中东行议程将会包括在诸如防空等议题上展开「更大协调合作」，尤其在有关于反制德黑兰的议题上。

拜登此行也将走访伊朗在区域内的主要敌人沙乌地阿拉伯。

© 2022 AFP