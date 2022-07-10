伊朗升级核设施 浓缩铀技术传新进展过程加速

（法新社维也纳10日电） 在重返2015年与世界强权达成的核协议谈判陷入僵局之际，伊朗据报在浓缩铀方面传出最新技术进展。

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国际原子能总署（International Atomic Energy Agency ，IAEA） 表示，德黑兰当局已开始在近来升级的福尔多（Fordow）燃料浓缩厂开始「注入…一系列…离心机」。

这项技术加速浓缩铀过程，让伊朗更容易转换至不同水准的浓缩铀。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Mariano Grossi）在最新报告中表示，福尔多核设施的升级变动已被证实。

2021年1月，伊朗表示正在提高浓缩铀浓度至20%，远高于在2015年核协议中同意的3.67%

数月后，另一座伊朗核设施的浓缩铀浓度达到60%。制造原子弹的浓缩铀浓度需达90%。

德黑兰一再否认寻求发展核子武器的企图。

美国2018年在时任总统川普（Donald Trump）任内退出伊朗核协议，并且恢复对伊朗严厉制裁，促使伊朗不遵守这项协议中的许多承诺。

为了恢复这项协议，伊朗已和签署核协议的其他各方举行直接会谈，并与美国举行间接谈判，但谈判自3月以来即陷入僵局。

美国总统拜登（Joe Biden）将分别于13日和15日到访以色列和沙乌地阿拉伯，这项核协议将在讨论的议题中。

拜登9日投书「华盛顿邮报」（The Washington Post）写到：「我的政府将继续增加外交和经济压力，直到伊朗准备好重新遵守2015年核协议，我仍然准备这样做。」

© 2022 AFP