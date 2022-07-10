德执政党夏日派对 至少9名女性被下迷奸药

（法新社柏林9日电） 德国执政社会民主党（SPD）今天表示，一场总理萧兹与国会议员参加的党内夏季派对中，至少有9名女性被下迷奸药。社民党这场活动约有1000人参加，只有受邀者才能入场。

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社民党共同领导人克林拜耳（Lars Klingbeil）说，他对这消息感到「震惊」。

他告诉德国「世界报」（Die Welt）说：「这让我很生气，在社民党举办的活动中竟发生这种事。」他又说，要为此事负责的人都该被羁押、接受调查。

社民党国会党团发言人证实了柏林「每日镜报」(Tagesspiegel）的报导，并告诉法新社说：「目前有相当多的情绪。」

柏林警方表示，一名21岁女子举报，她在一场「夏日政治派对」受到严重身体伤害。 目前警方正在调查这起指控。

这名女性第2天去医院检查；据指出，她在那场活动中，只吃了些食物和不含酒精的饮料。

社民党议员马斯特（Katja Mast）在社群网站推特（Twitter）上说：「我建议所有受影响的人报案。」

根据社民党所言，国会党团发言人并不排除在这9人之外，还有更多受害者。

社民党在6日晚间向所有与会人士寄了一封电子邮件，谴责「这个骇人听闻的犯行，我们已立即向国会警察举报了」。

这场社民党在议会休会前的传统夏季狂欢派对，大约有1000人参加。

党团发言人说：「这是一个内部活动，只有受邀者才能入场。」发言人并说还有很多不确定性，警方正在调查中。

法新社报导，这名举报女子告诉警方，她在活动期间食用食物和非酒精饮料后，感到恶心和头晕。

警方表示，到目前为止，已接获另外4起举报案件。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP