战争疲乏、通膨飙升 援助乌克兰难民意愿似降低

（法新社布拉格10日电） 自俄罗斯侵略乌克兰以来，格里齐基夫已对数十名，甚至数百名乌克兰难民伸出援手，但随着欧洲对乌克兰战争渐感疲乏，加上物价飙涨，通膨攀升，她发现这项任务越来越困难。

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格里齐基夫（Ruslana Hrytskiv ）本周在脸书帮乌克兰孩童募集二手鞋时，发现陷入穿二手鞋对健康影响的辩论中。

她表示，小孩的妈妈在前往布拉格的途中，生下第三胎，无力替她的双胞胎添购新鞋。但这点已经无法引起他人的关心。

这位住在捷克超过20年的乌克兰人表示，这次的回应比过去慢。

东欧地区的援助机构也经历类似的情况。一如欧陆其他地区，东欧也面临物价飙涨，人们花钱前开始三思。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰大幅推升能源价格，造成通膨创新高，波兰6月通膨达到15.6%。

协调安排难民住宿问题的援助团体匈牙利人道安居（Hungarian Habitat for Humanity）的志工巴康帝基斯（Eszter Bakondi-Kiss）指出：「我们可以看到现在助人的意愿多少较战争初期降低。」

巴康帝基斯告诉法新社：「我们那时接获更多愿意提供协助或加入这些计画的申请。」

俄罗斯挥军入侵乌克兰近5个月，随着东欧地区生活费攀升，协助乌克兰难民的热心人士开始感觉到区域协助的回应变慢。

布达佩斯协助安置难民的志工，则是将区域内协助乌克兰难民的意愿滑降，归咎于暑假。

「大家都想重返自己的生活。」

另一个因素是涌入的难民减少。

华沙大学研究员史佐柯斯卡（Dominika Pszczolkowska）指出：「助人意愿仍相同，但需求已改变。」

史佐柯斯卡告诉法新社：「乌克兰人现在试图投入劳动市场，他们不寻求社会福利，这点波兰人很感谢。」

近30万名乌克兰难民在波兰找到工作，虽然这些工作需要的教育水准和专业技巧比他们的教育水准和专业技巧还要低。

波兰家庭部8日表示：「因为战争因素来到波兰的乌克兰公民填补了特定产业的缺口。」

捷克也提供了7万7000名的乌克兰难民就业。

其中包括格里齐基夫在乌克兰战争初期安置的一名带着两个小孩的妈妈，这位妈妈目前在另一个城镇的一家面包店工作。

现在接待另一名难民的格里齐基夫指出：「企业不想提供他们长期合约，这是个问题，但他们马上就提供工作。」

「我总是备好车子，随时可以出发提供协助。我可以看出来他们有多感激。这就是最好的回报。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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