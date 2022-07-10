拜登拟访沙国强化战略伙伴关系

（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登今天表示，希望能在下周访问沙乌地阿拉伯期间与沙国「加强战略伙伴关系」，但他补充说，他将忠于「美国基本价值」。

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拜登在今天刊登于「华盛顿邮报」的投书中写道：「我知道有很多人不认同我前往沙乌地阿拉伯的决定，我对人权的看法明确且持续存在。我每次出访都会提及基本自由，这趟也是如此。」

拜登预料将敦促沙乌地增加石油产量，以抑制美国国内不断攀升的燃料成本和通货膨胀，但他的访问也意味一项转变，就是他显然不愿因为沙国实质领袖、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）骇人谋杀异议人士，而对他有所排挤。

拜登竞选总统时曾表示，2018年哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭到谋杀和肢解一案，让沙乌地阿拉伯成为「贱民」国家。哈绍吉以替「华盛顿邮报」撰写关于沙国领袖的批评文章着称。

拜登政府公布的美国情报调查结果认定，穆罕默德．沙尔曼是这起行动的幕后主使。

拜登上月试图与这趟即将到来的会面保持距离，他对记者强调，他将与沙国国王沙尔曼（King Salman）及其团队会面。

但白宫本周稍早证实，拜登将在这次访问中与穆罕默德．沙尔曼会面。

拜登今天在华邮的投书中写道：「身为总统，我的职责是让国家保持强大和安全。我们必须反击俄罗斯的侵略，让我们处于战胜中国的最佳位置，并努力在世界重要地区实现更大的稳定。」

「要做到这些，我们得和能够影响这些结果的国家直接接触，而沙乌地阿拉伯就是其中之一。我周五（15日）与沙国领导人会面时，目标将是基于共同利益与责任，加强未来的战略伙伴关系，同时忠于美国的基本价值。」

拜登7月13日至16日访问期间，还将造访以色列和约旦河西岸。拜登今天的文章写道，这将开启美国参与中东事务更有希望的新篇章。

拜登表示，与他2021年1月上任时相比，这个地区已「更加稳定和安全」，尤其是以色列最近和一些阿拉伯国家关系解冻之后。

拜登说：「这些都是大有可为的趋势，美国可藉由其他国家做不到的方式加强这些趋势。」

© 2022 AFP