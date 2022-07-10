拜登留言吊唁安倍晋三 美国务卿11日赴日致哀

（法新社曼谷10日电） 日本前首相安倍晋三遇刺身亡，美国总统拜登亲自前往日本驻美使馆留言吊唁，国务卿布林肯则将于明天亲自前往日本致哀。

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法新社报导，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price） 表示，目前人在泰国曼谷的布林肯（Antony Blinken），将在东京与日本高层官员会面时，「向日本人民表示哀悼之意」。

安倍晋三是日本在位时间最长的首相，8日在奈良市一场助选活动遭到枪杀。日本是世界最安全的国家之一，安倍晋三遇刺案是极罕见的枪枝犯罪。

安倍晋三与美国建立了紧密的关系，尤其是在国防事务上，同时他也试着让日本摆脱战后奉行的和平主义路线。

布林肯昨天在印尼�Q里岛参加完20国集团（G20）外长会议后说：「数十年来，日本和美国间的联盟一直是我们外交政策的基石。」

他说：「安倍首相确实将这种伙伴关系提升到新的高度，日本和美国人民间的友谊也是同样难以撼动的。」

「因此，在一场真的让人震惊的暴力事件发生后，我们将与日本民众、安倍晋三的家人站在一起。」

拜登稍早已前往位于华府的日本大使馆，并在吊唁簿上亲笔留言。

© 2022 AFP