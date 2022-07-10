攸关欧洲天然气输送 加拿大将把涡轮机归还德国

（法新社蒙特娄9日综合外电报导）加拿大自然资源部长今天发布声明说，加国将把维修好的俄罗斯天然气涡轮机交给德国。维修北溪一号管线（Nord Stream 1）需要用到这个涡轮机。

广告 继续浏览后续

北溪一号经由波罗的海将天然气从俄国运往德国。

加拿大资源部长威金森（Jonathan Wilkinson）今天表示：「加拿大将对西门子加拿大（Siemens Canada）发出限时且可撤回的许可，允许将修好的北溪一号涡轮机交还德国，在他们持续摆脱俄罗斯石油和天然气之际，为欧洲取得可靠与可负担能源提供支援。」

加拿大也宣布，对俄罗斯能源部门的制裁将扩大到涵盖工业制造。

乌克兰先前敦促加拿大不要归还涡轮机，因为俄罗斯入侵乌克兰数月后，乌国寻求持续对俄国施加国际压力。

德国希望增强日益减少的能源供应，但乌克兰指责柏林屈服于俄罗斯的「勒索」。莫斯科先前将天然气减供归咎于需要维修，而不是乌克兰战争期间的市场状况。

这些涡轮机正在德国工业巨头西门子（Siemens）的加拿大工厂保养维修。

能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）上月减少经由北溪天然气管线（Nord Stream）输往德国的天然气供应量，并把此举归咎于迟未进行维修。

柏林表示，最近几周持续定期联系渥太华，以确保涡轮机能迅速归还欧洲。（译者：郑诗韵/核稿：杨昭彦）

© 2022 AFP