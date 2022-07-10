斯里兰卡局势动荡 美归咎俄限制乌克兰谷物出口

（法新社曼谷10日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，俄罗斯限制乌克兰谷物出口，可能是导致斯里兰卡动荡的因素，同时表示忧心可能还会激发其他危机。

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斯里兰卡已因粮食和燃料严重短缺而动荡好几周。抗议民众9日闯进斯里兰卡总统官邸后，总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）同意下台。

布林肯今天在泰国曼谷告诉记者：「我们看到俄国这次侵略（乌克兰）对各地造成的冲击，它可能导致斯里兰卡当前局势，我们忧心全球可能面临的影响。」

布林肯并再度要求俄罗斯放行，让估计约达2000万公吨的谷物离开乌克兰。他说：「我们目睹全球粮食安全日益恶化，俄罗斯入侵乌克兰显着加剧这种情况。」

布林肯提到泰国也受到冲击，肥料价格因为俄国封锁而「飙高」。

他说：「这事关重大，尤其是在泰国这类活跃农业国，因为我们都知道没有肥料，代表明年收成会减少，价格可能会上扬。」

俄罗斯表示，如果乌克兰军队清除港口水雷，就会让载运食品的乌克兰船只离开。但这个选项被基辅（Kyiv）政府否决，担心这么做会危及乌国黑海（Black Sea）沿岸的安全。

© 2022 AFP