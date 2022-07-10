（法新社东京10日电） 日本前首相安倍晋三为候选人站台助选却不幸遭暗杀两天后，日本参议院选举今天开始投票。

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安倍所属的执政党自由民主党料将扩大其多数席次的优势，参院选举虽因安倍遇刺蒙上阴影，但首相岸田文雄与其他政界人士坚称，这场震惊世界的刺杀案不会打断民主进程。

岸田昨天在全国各地辅选时表示：「我们决不能让暴力压制选举期间的言论，这是民主的基础。」

岸田也抽空前往安倍东京寓所致哀。安倍遗体昨天下午从奈良县医院运抵自宅。

8日发生的暗杀事件让日本举国震撼，也震惊全世界，甚至连中国和韩国等有时与鹰派安倍关系紧张的国家也纷表同情。

被控刺杀的41岁男子山上彻也告诉调查人员，针对安倍是因为认为安倍与某宗教组织有关。

山上彻也开枪时，安倍正在奈良为自民党候选人站台助选。警方昨天承认维安出了「问题」。

今天的参议院选举预料会让自民党权力更加巩固，让岸田更有机会迎接「黄金三年」，这段期间岸田将不再面临选举。

但岸田正面临巨大的政策阻力，包括物价上涨和能源短缺问题，尤其是在日本刚经历一场导致供电吃紧的初夏热浪之后。

投票将在今天晚间8时（台北时间晚间7时）结束，日本媒体预计会立即发布结果。

© 2022 AFP