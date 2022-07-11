乌克兰学生获奖学金支助留学台湾 吁永远准备好因应威胁

（法新社台中11日电） 俄罗斯出兵乌克兰引发对于中国武力犯台的忧虑。获奖学金、目前留学台中的乌克兰学生柯沃认为乌、台面临「类似威胁」，呼吁台湾记取乌克兰经验，「永远准备好、随时有防备」。

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乌克兰学生福赛克（Anna Fursyk）刚搬进台湾的大学宿舍时，军用喷射机呼啸而过的轰隆声令她心头一颤，让她回想起自己刚逃离的那场战争。

她是获得全额奖学金、近日抵达台中��就学的8名乌克兰学生之一。除了被台湾的民主政体吸引之外，台湾面临日益咄咄逼人强邻持续不断侵略威胁的处境，也让她有种亲切感。 唤起福赛克战争记忆的军机从她宿舍附近的空军基地起飞。中国战机入侵台湾防空识别区的次数日增，台湾空军紧急出动战机的情况也愈来愈频繁。 20岁的福赛克说：「一开始我很害怕，因为我以为开战了。乌克兰战争让我精神受到影响。」 当俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令出兵乌克兰时，许多台湾人最深沉的恐惧有了最佳例证，他们担心中国有朝一日将会言出必行，不惜动武并吞被它视为领土一部分的这座岛屿。 28岁的柯沃（Roman Koval）出身乌克兰东部卢甘斯克州（Luhansk），曾经担任空服员的他说自己决定到台湾展开新生活，部分原因在于台、乌面临着他口中所说的「类似威胁」。 他呼吁台湾从乌克兰经验中学习，「永远准备好、随时有防备」。

他说：「乌克兰人一直以为…美国会来救我们、欧洲会来救我们。但事实证明，没有人会来救我们。会保护我们的，没有别人，只有我们自己，我们必须自己战斗。」 俄乌开战之后，台湾民众对乌克兰的援助大量涌现，为赈济乌克兰难民所发起的募款专案仅仅4周就募得近3300万美元，总统蔡英文和其他高阶官员也分别为此捐出一个月所得。上述乌克兰学生奖学金则是由大学自行募款约138万美元。

蔡总统希望将台湾处境与乌克兰相提并论。她上传乌克兰国旗色调的兰花照片，在社群媒体上引起轰动，她并发推文说：「我希望自由民主可以继续在我们两国绽放。」 逃离乌克兰西部城市利维夫（Lviv）的福赛克表示，选择搬到台湾正是因为她要生活在「民主和自由」的环境中，同时学习成为一名华语教师。

她以流利中文说：「我没有选择待在中国就是因为共产主义，那会使得我的生活窒碍难行。」 若从受侵略时、外国是否会介入的面向来看，20岁的库普莉（Alina Kuprii）认为，台湾优于乌克兰，这全拜台湾半导体产业之赐。台湾晶圆代工厂生产世界最先进晶片，那是全球科技业关键零组件。

库普莉说：「如果中国入侵台湾，将会非常危险，就会真正影响国际贸易，这点乌克兰比不上。我希望中国不会那么做。」 攻读全球工商管理硕士（Global MBA）学位的库普莉希望自己最终能够返国工作，发挥在台所学，推广台湾与乌克兰双边商业关系。

© 2022 AFP