乌克兰流亡国外民众纷纷返乡

（法新社基辅10日电） 火车刚过波兰边境，缓缓停了下来。塔蒂亚娜（Tatiana）圆圆的脸蛋浮出微笑，霎那间亮了起来。

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「乌克兰！」

法新社报导，和其他从波兰撤尔姆（Chelm）搭乘这列火车前来乌克兰首都基辅的乘客一样，塔蒂亚娜和母亲瓦伦蒂娜（Valentina）流亡4个月后下定决心，尽管战争还没结束，尽管未来不知会如何，现在，该是回家的时候了。

塔蒂亚娜和瓦伦蒂娜来自乌克兰中部克利福洛（Kryvyi Rih），与总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）同乡，两人在2月24日俄罗斯展开入侵之初就逃出乌克兰，投靠住在土耳其伊兹米尔（Izmir）的朋友。

塔蒂亚娜原本在首都基辅1家行销公司当销售代表，逃到土耳其后，她继续透过远距工作。

「但4个月够了，要住在完全不熟、语言也不通的国家真的不容易。」

「我不知道以后会怎么样，也不知道战争什么时候结束，但我们要回家了。」

战争爆发至今共计有730万人逃离乌克兰，其中1/3现在像塔蒂亚娜和瓦伦蒂娜一样决定回家。

俄罗斯军队4月撤离基辅外围后，首都地区似已恢复正常，2/3居民决定回去。

●「如果他们没死」

卧铺列车的乘客多是妇孺，万红丛中那几点绿里面，30来岁的马克西姆（Maxime）在走道上站了很久，静静凝视窗外翠绿的乌克兰乡间。

离开两个月后，马克西姆将前往俄罗斯正全力攻打、连天烽火没完没了的东部工业区顿巴斯（Donbas）。

炮火无情，俄军缓慢却持续地攻城掠地，造成巨大的人命损失和大规模的破坏。

马克西姆说得直白：「那里有些人我想去探望一下，如果他们没死的话。」

列车停在波兰那边的边境时，以及进入乌克兰后，都得等上好几个钟头才能继续再开，但似乎没人在乎。

这趟路要花上15个小时多，所以，急来做什么？

似乎有条细微无形的线把乘客们绑在了一起，无论他们经历过什么、为了什么原因回来，回家这个决定，让他们紧紧相连。

●照顾自己

两个素昧平生的年轻女子在走道聊到深夜，红发艾德（Ed Sheeran）的歌，轻轻从1节车厢流泄出来。

金发查票员爱指挥，人却和善，来来回回地应付着要茶要水的要求，确定每个人都有趟舒服的旅程。

当列车在晨光下驶进基辅，平静再次降临，但眼眶湿湿的人多了不少，气氛也更凝重了几分。

一整路都穿着短裤和人字拖的好好先生主管，换上他的制服白衬衫；旅客们小心翼翼折好床，清空垃圾桶。

火车缓缓进站，保全人员帮乘客卸下行李，协助他们走下月台；月台上，丈夫、父亲和兄弟手捧花束，等着他们的家人。

仍是满脸笑容的塔蒂亚娜跟旅伴们道着再见，临别依依地对他们说：要好好照顾自己。

© 2022 AFP