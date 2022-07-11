吉里巴斯退出太平洋岛国论坛 集团面临分裂局面

（法新社斐济苏瓦11日电） 吉里巴斯宣布退出「太平洋岛国论坛」（Pacific Islands Forum），使这个组织为了因应海平面上升及中国对太平洋区域的安全野心问题而展开高峰会之际，面临内部分裂局面。

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吉里巴斯（Kiribati）位于太平洋中部，战略位置重要，但因地势低洼面临海平面上升风险。这个小岛国昨天宣布从成立51年、总部位于斐济的太平洋岛国论坛退出，表示这是一项「主权决定」，并将「立即生效」。

吉里巴斯总统马茂（Taneti Maamau）在9日的一封信件指出，论坛并未履行「君子协议」，任命密可罗尼西亚岛群国家候选人担任秘书长。这项争端导致密克罗尼西亚岛群各国扬言退出，不过，据报导此事已在上月以一项轮流担任秘书长的协议解决，将在本周高峰会进行讨论。

太平洋岛国论坛成员国10几位领导人将于12至14日齐聚斐济首都苏瓦参与高峰会，正值中国想扩大在太平洋区域外交及安全动作的关键时刻。

论坛秘书长普纳（Henry Puna）今天在相关活动中告诉各国领导人：「今天的会议是在快速演变的区域及国际情势下举行。我们今日面临各种发展与安全的挑战，从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情到气候变迁和海洋污染，在在凸显区域及多边合作的重要。」

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