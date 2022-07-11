川普前幕僚巴农 将赴国会之乱调查听证

（法新社华盛顿10日电） 美国前总统川普前幕僚巴农（Steve Bannon）为藐视国会受审前数天，似乎改变了心意。他今天告诉调查2021年1月6日国会山庄遇袭事件的国会小组，准备出席听证会作证。

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巴农先前拒绝配合联邦众议院特别委员会的调查，不愿作证和提供资料，理由是川普坚称他有权根据所谓「行政特权」让部分白宫通讯内容保密。

但在路透社今天看到的信函中，巴农的律师柯斯蒂罗（Robert Costello）对委员会表示，川普将放弃援用行政特权。

2017年担任川普策略长的知名右翼人士巴农，预定在7月18日因两项藐视国会罪名受审。

柯斯蒂罗的信函指出，巴农比较希望公开作证，但调查委员会民主党籍众议员洛福格林（Zoe Lofgren）告诉美国有线电视新闻台（CNN），委员会通常采闭门听取证词。

洛福格林表示：「这会1小时、1小时地持续进行，我们希望所有问题都能得到回答，现场举行做不到这一点。我们有很多问题要问他。」

委员会正在调查川粉2021年1月6日闯入国会，寻求阻止国会为拜登击败川普赢得2020年11月大选认证一事，川普对支持者无一到委员会听证会为他辩护作证气愤不已。

路透社看到川普在致巴农的信函中写道，他放弃动用行政特权，因为他「看见你和其他人受到了不公平的对待」。

众院小组将于12日和14日举行公开听证会。

© 2022 AFP