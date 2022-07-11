布林肯访泰国 矢言续施压缅甸军政府

（法新社曼谷10日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天造访泰国，与缅甸民主人士会面，布林肯矢言不会放松对缅甸军政府的压力，还要中国一同支持呼吁缅甸恢复民主。

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缅甸军方去年2月推翻文人政府，让华府促进的十年民主转型戛然而止。布林肯此次访问泰国，除与泰国领导阶层见面，也与缅甸民主派青年会面。为保护他们的家人，会面是在镜头外进行。

布林肯承认美国制裁缅甸军政府的策略并未奏效，但他承诺，就算华府把对抗俄罗斯侵略乌克兰视为优先要务，仍会关注缅甸。

布林肯告诉记者：「不幸的是，我们肯定没看到正向发展，相反的，我们继续看到对缅甸人民的压迫。我们会继续寻找我们和其他国家能采取的方法，实质施压他们回到民主道路。」

布林肯并要求东南亚国家协会（ASEAN）让缅甸政权为自身做过的承诺负起责任。缅甸军政府去年4月曾与东协达成「共识」，其中包括与反对派对话。

布林肯昨天刚与中国外交部长王毅在印尼�Q里岛（Bali）对谈。今天他拒绝批评王毅近期曾访问缅甸，但要求北京支持国际呼吁缅甸恢复民主。

布林肯说：「我认为，看到缅甸回归遭政变暴力中断之路，中国也有义务，且符合其利益。」

缅甸自从军方推翻政府并逮捕文人领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，已有数以万计的人逃到国外，同时人道条件恶化，种族冲突升温。

© 2022 AFP