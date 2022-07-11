斯里兰卡总统前往机场附近 媒体臆测将流亡海外

（法新社可伦坡11日电） 斯里兰卡官员表示，总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）今天搭机前往主要国际机场附近的空军基地。当地媒体臆测他将流亡海外。

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斯里兰卡经济崩溃、民生物资极度短缺，超过600万民众失去粮食保障，包括工会的会员在内，有数以万计斯里兰卡民众9日在商业首都可伦坡发起示威，要求拉贾帕克萨下台。

拉贾帕克萨9日在海军护送下，逃离位于可伦坡的总统官邸，数万示威者随即占领官邸。数小时后，国会议长阿贝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）宣布，拉贾帕克萨13日将辞职，以确保「政权和平交接」。

一名斯里兰卡高阶国防官员告诉法新社，拉贾帕克萨先是在一处海军设施避难，之后搭机前往卡图那雅克（Katunayake）空军基地。

这座空军基地与斯里兰卡主要机场班达兰乃克国际机场（Bandaranaike International Airport）隔着围栏相接。

斯里兰卡总统府未发布关于拉贾帕克萨下落的消息，但几家当地媒体报导臆测，他将在今天稍晚离境前往杜拜。

阿贝瓦迪那今天发表声明说，斯里兰卡国会15日将再召开会议，下任总统提名人选将于19日提交国会，国会20日将投票选出新总统。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

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