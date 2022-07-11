法总统马克宏被爆与Uber秘密交易 反对派议员谴责

（法新社巴黎10日电） 国际媒体联合调查揭露，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在左翼政府担任部长期间，曾与线上叫车服务巨擘优步（Uber）进行「秘密交易」，法国反对派议员今天对此发出谴责。

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法国世界报（Le Monde）引述文件、简讯及证人说法报导，指控马克宏在2014至2016年担任经济部长期间，曾与Uber进行秘密「交易」，当时马克宏执掌的经济部意图帮助Uber巩固在法国的市场地位。

这是国际主要媒体基于外泄文件资料的最新调查行动，这项调查已在社群媒体发表，名为「优步档案」（#Uber Files）。

这项调查是基于12万4000份泄露给英国卫报（The Guardian）的Uber内部机密文件。法国世界报等其他40家国际性报纸及国际调查记者联盟（ICIJ）也参与分析这些文件。

这项调查发现，Uber近10年前运用多项道德标准令人存疑且可能违法的策略，刺激其疯狂的全球扩张行动，马克宏等政要协助Uber进军市场。

对此，法国反对派议员已发出谴责，指称马克宏显然曾与Uber紧密合作，当时该公司试图规避政府对其产业的严格监管。

极左派政党不屈法国（France Unbowed）国民议会党团主席帕诺（Mathilde Panot）推文予以谴责，形容马克宏在前总统欧兰德（Francois Hollande）政府担任部长期间「掠夺国家」。

法国共产党领袖鲁塞（Fabien Roussel）则形容，世界报报导「揭露马克宏担任部长期间扮演积极角色，促进Uber在法国的发展」。

© 2022 AFP