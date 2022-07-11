疑与安倍遇刺有关 统一教争议一次看

（法新社东京11日电） 在韩国创立的宗教运动「世界和平统一家庭联合会」（统一教）今天证实，遭控枪杀日本前首相安倍晋三的山上彻也，他的母亲是教友。以下是统一教起源、教义、争议及与安倍的关连相关整理。

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警方指出，山上彻也锁定安倍，原因在于他认为安倍与一个名称未被公布的组织有关连。媒体报导，山上指责母亲对统一教大手笔捐款，导致家庭破产。

统一教以举办集体婚礼及其商业关系为人熟知。法新社整理外界对这个宗教运动所知如下：

● 统一教是什么？

其正式名称为「世界和平统一家庭联合会」，创始人文鲜明遭到基督教长老教会逐出后，于1954年创立统一教。在美国统一教信徒有时被称为「文信徒」（Moonies）。

生于北韩农家的文鲜明认为，自己肩负着完成把全体人类恢复到「无罪」纯洁状态这项耶稣未竟任务。

统一教教义重新诠释圣经，成立初期信徒就迅速增加，短短几年内，传教士人数从原本的100位增至约1万位。文鲜明2012年去世时，教会宣称拥有约300万名信徒。

● 教会活跃于那些国家？

一些专家指出，统一教信徒人数从高峰时期的1980年代骤降到仅数十万人。 统一教1950年代末期派传教士前往日本和美国后，日本的统一教会于1959年创立，培养出了一群有商业头脑的信徒。

数十年来，统一教以集体婚礼为外界熟知，通常在大型体育馆举行，数千对新人往往不认识彼此。

文鲜明于1970年代初期迁居美国，1981年遭控逃?，被定罪后曾服刑11个月。

● 教会分裂

文鲜明是个极具争议性人物，他受到信徒尊崇，却挨批是创立邪教的骗子。

1920年生的文鲜明中学在日本东京念工程，他表示自己15岁时耶稣看到耶稣显灵，要他接手�k未完成的任务。

1965年首度进行世界巡回的他，后来建立了涵盖营造、粮食、教育、媒体的庞大商业帝国，甚至一度持有一支职业足球俱乐部。

据悉他与目前掌控统一教的妻子韩鹤子有14名子女，其中幺子文亨进于2008年在统一教担任最高领导职务。不过文亨进与母亲韩鹤子不和，于是前往美国另立山头「圣所教堂」（Sanctuary Church）。

●安倍与统一教有何关连？

多年来，统一教分支一直可以找到影响力十足人士站台，包括美国前总统川普。安倍也曾因在统一教附随组织举办的场子上演讲而遭到批评。

安倍去年因为透过视讯对统一教附随组织传达讯息，遭到一群日本律师抗议。这群律师替声称因为教会而赔钱的人辩护。2006年安倍给教会信徒的集体婚礼发送贺电时，也遭到这群律师抗议。

© 2022 AFP