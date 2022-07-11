英外交大臣宣布角逐首相大位 竞争扩至11人

（法新社伦敦10日电） 英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天宣布，她将寻求接替强生（Boris Johnson）成为执政保守党领袖以及英国首相；截至目前为止，已有11人宣布投入角逐行列。

广告 继续浏览后续

特拉斯在「每日电讯报」（Daily Telegraph）上说：「我之所以挺身而出，是因为我可以领导、达成任务，并做出艰难的决定。我对我们必须达成的目标有清楚的愿景，并且有经验和决心让我们实现目标。」

强生7日在党内同志再次逼宫下，宣布辞去保守党党魁。法新社报导，46岁的特拉斯被视为保守党党魁之争最热门的人选之一。

特拉斯做出宣布后，投入选战的人数增至11位。

除了特拉斯，其他争取取代强生的人选还包括：财政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、运输大臣夏普斯（Grant Shapps）、前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）、国会外交委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）、总检察长布瑞弗曼（Suella Braverman）、前平等事务大臣巴登诺克（Kemi Badenoch）、前外交大臣韩特（Jeremy Hunt）、前卫生大臣贾维德（Sajid Javid）、贸易政策国务大臣摩丹特（Penny Mordaunt），以及国会议员基希蒂（Rehman Chishti）。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP