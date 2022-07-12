乌新法限制权贵影响力 首富宣布退出媒体

（法新社基辅11日电） 乌克兰首富亚赫米托夫（Rinat Akhmetov）今天表示，为遵守目的在于限制权贵影响力的法律，旗下投资公司将退出媒体事业。

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亚赫米托夫在集团控股公司SCM官网发布声明说：「本周，乌克兰媒体集团（Media Group Ukraine）将为了国家利益，放弃我们电视频道的所有乌克兰执照…以及纸媒执照。」

这位55岁的亿万富翁表示，做出这项决定，是因为2021年9月通过、目的在于「避免权贵过度影响力造成国家安全风险」的法律生效。

亚赫米托夫在声明中表示：「法律规定6个月内出售媒体资产的期限短，加上俄罗斯对乌克兰的军事侵略，使得SCM无法以市场条件出售媒体业务。」

乌克兰媒体集团是乌克兰最大媒体控股公司之一，由10个电视频道组成，包括多个新闻频道、线上资源和纸媒。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特发文，乐见亚赫米托夫这项决定。波多利雅科说：「去寡头化法是国家与企业新篇章的开始。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）盛赞这项法律是改造乌克兰的历史机会，基辅部分外交人士却认为，此法基本上只是虚有其表。

亚赫米托夫身家预估42亿美元，1996年以来都是顿内茨矿工足球队（Shakhtar Donetsk）的老板。他并创立SCM控股公司，专门从事炼钢、能源以及煤炭和冶金业务。

© 2022 AFP