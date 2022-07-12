伊朗异议导演遭逮捕 不到一周内第3人

（法新社德黑兰11日电） 伊朗媒体报导，曾获国际大奖肯定的伊朗异议电影制片人贾法潘纳希（Jafar Panahi）今天遭到逮捕，是不到一周以来第3位被捕的导演。

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62岁的贾法潘纳希曾在一连串国际影展上因针砭当代伊朗的电影而获奖，包括执导「计程人生」（Taxi）于2015年获65届柏林影展最佳影片金熊奖，2018年又以「三张面孔」（Three Faces）一片在坎城影展拿下最佳剧本奖。 梅尔通讯社（Mehr）报导：「贾法潘纳希今天前往检察官办公室欲了解另一位电影制片人穆罕默德拉素罗夫（Mohammad Rasoulof）被捕后续情况时遭到逮捕。」

官媒伊朗通讯社（IRNA）8日晚间曾报导，曾在2020年柏林影展以电影「无邪」（There Is No Evil）获最佳影片金熊奖的穆罕默德拉素罗夫和工作伙伴穆斯塔法哈马德（Mostafa Aleahmad）一同被捕。 贾法潘纳希先前也曾因为支持反政府抗议行动而在2010年遭逮捕，他后来被以「反体制宣传」罪名定罪并遭判刑6年，也不得执导电影或撰写电影剧本。此后，他也被禁止离开伊朗前往国外领取任何奖项。 50岁的穆罕默德拉素罗夫由于遭到禁止出境，因此同样无法亲自领取2020年的金熊奖。 伊朗通讯社报导，穆罕默德拉素罗夫和穆斯塔法哈马德是因阿巴丹市（Abadan）一栋10层高大楼倒塌导致多人丧命的相关事件遭到逮捕。

位于西南部胡齐斯坦省（Khuzestan）、正在建造中的Metropol住商大楼5月23日倒塌，造成43人丧命。此事掀起民愤，各地爆发抗议行动。 伊朗通讯社说：「这起发生在阿巴丹市Metropol建筑令人心碎的事件中，（穆罕默德拉素罗夫和穆斯塔法哈马德）参与煽动骚乱，并破坏社会心理安全。」 这起事故引发声援罹难者家属的示威行动。 示威民众要求起诉须为这场悲剧负责的「无能官员」，并且给予惩罚，示威活动中有许多民众遭到警方发射催泪瓦斯伺候，警方并开枪示警，逮捕示威民众。 由穆罕默德拉素罗夫带头的一群伊朗电影工作者发表一封公开信，呼吁安全部队在处理与楼塌事件相关「贪腐、窃盗、效率不彰和镇压」所引发的民愤时「放下武器」。

© 2022 AFP