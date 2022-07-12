俄国入侵乌克兰以来 欧盟冻结138亿欧元俄国资产

（法新社布拉格12日电） 欧盟执委会司法执行委员瑞恩德斯（Didier Reynders）今天表示，自莫斯科2月24日入侵乌克兰以来，欧盟已经冻结俄罗斯价值138亿欧元（约新台币4132亿元）资产。

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瑞恩德斯在布拉格告诉记者：「目前，我们已经冻结（俄罗斯）权贵和其他实体138亿欧元，所以这是相当巨大的金额。」

在欧盟轮值主席国捷克举行的欧盟司法部长非正式会议之前，他表示：「但我必须说，其中很大一部分，超过120亿欧元…来自5个成员国。」

他拒绝透露是哪5个国家，但表示，他预期欧盟27个成员国的其他国家很快将加紧努力。

德国财政部长林德纳（Christian Lindner）6月中估计，光是德国冻结的资产价值就达到44.8亿欧元。

俄罗斯菁英、代理人及权贵特别工作组（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force，简称REPO）6月底表示，他们已查封俄罗斯权贵和官员300亿美元资产，也已让俄罗斯央行无法动用3000亿美元。REPO成员包括美国、加拿大、英国、日本和其他盟邦。

目前为止，欧盟已通过6轮对俄制裁措施，包括6月初通过禁运俄罗斯石油。

总计98家公司和包括俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在内的1158名个人的财产遭冻结，并被禁止进入欧盟。

© 2022 AFP