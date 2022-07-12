出柜女同志摘不丹小姐后冠 要为LGBTQ发声

（法新社不丹首都定布12日电） 扎西却登（Tashi Choden）不只是不丹首位环球小姐（Miss Universe）参选佳丽，她更是这个喜马拉雅山区国家唯一出柜的公众人物。

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法新社报导，地处偏远的不丹以其「国民幸福指数」（Gross National Happiness）哲学闻名于世，对公民福祉的重视程度不下于经济成长。

但是截至去年2月为止，不丹刑法仍将同性恋性行为定义为「违反自然法则的性行为」，在这个佛教国家被视为非法。

上个月摘下2022年不丹小姐后冠的扎西却登表示，这对拥有近80万人口的不丹、对LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）社群而言，她的出线都是一件「大事」。

她告诉法新社：「我在诸如环球小姐选美比赛这样的平台上不只为不丹人发声，也为少数群体发声。」

「我可以为他们代言。」

现年23岁的扎西却登于14岁时父母双亡。她说，「经多方探索和反省后」，她去年6月才在国际骄傲日出柜。

扎西却登保守而且信仰虔诚的家族成员起初对此「反应强烈」。但是她指出，出柜过程有家人支持非常重要。

她说：「最重要的，他们的接受对我而言相当要紧。过了一些时日，他们就很能够接受了，我对此非常感谢，因为许多人不这么幸运，能够获得家人接受。」

扎西却登摘下后冠并且代表不丹角逐环球小姐后，网路上出现了对她的「一些负面反应」，不过她还是得到国人和海外支持。

不丹总理希林（Lotay Tshering）也私下向扎西却登致贺并且祝福她马到成功。平日处理政务的希林，现在周末还会穿上医师袍给人看病，藉以「纾压」。

© 2022 AFP