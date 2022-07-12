太平洋岛国论坛揭幕 安全议题分散对气候变迁关切

（法新社斐济首都苏瓦12日法新电报导）中国与美国之间的角力，加上太平洋区域领袖陷入意见分歧，使得今天在斐济首都苏瓦（Suva）举办的「太平洋岛国论坛」（Pacific Islands Forum）蒙上阴影。

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太平洋岛国论坛因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情停办后再度登场，且地势低洼的太平洋岛国在对抗气候变迁上所剩时间不多，使得今年的论坛格外重要。

不过，论坛没有专注在海平面升高以及风暴侵袭强度更胜以往等气候相关议题，反让意图在区域安全上扮演更关键角色的中国成为焦点。

索罗门群岛今年4月与中国签署极具争议的安全协定，让有数十年交情的西方盟友不快。

在论坛开幕前夕，与中国交好的吉里巴斯宣布退出，让相当看重团结与共识的太平洋区域出现裂痕。

其余岛国领导人齐聚苏瓦豪华的太平洋大酒店（Grand Pacific Hotel），商讨太平洋区域截至2050年的策略，主题是气候变迁带来的生存威胁。

不过论坛主席、斐济总理巴依尼马拉马（Voreqe Bainimarama）在他的开幕演说中提到，密克罗尼西亚岛群国家近几年出现「连结断裂」的状况。吉里巴斯也属密克罗尼西亚岛群国家。

他表示，太平洋岛国因为疫情带来的经济冲击和气候变迁而陷入动荡，同时也有超级强权以及部分国家「吵着要把世界塑造成有利于他们的样子」。

他强调，论坛最重要的问题是区域团结，「我们要一起向前行，还是走上各自的道路？我们要自行决定，还是让别人决定我们的命运？」

吉里巴斯的出走，令人忧心紧密的太平洋岛国联盟出现裂痕。太平洋岛国唯有藉着结盟，才能在国际气候谈判中发挥影响力。

吐瓦鲁外交部长柯飞（Simon Kofe）告诉法新社，他对吉里巴斯的退出感到「惊讶且伤心」，但针对吉里巴斯重新加入的可能性，他也抱持乐观看法。

柯飞去年站在及膝海水中，向苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候峰会发表演说。此举引起各界对于吐瓦鲁奋力对抗海平面上升的关注，同时也登上各大媒体头条。

吐瓦鲁可能在未来50年内被海水淹没。面对如此威胁，柯飞在论坛的优先项目当然与气候变迁相关。

但他也表示，他理解「部分成员想要讨论安全议题」。索罗门群岛与中国签署协议引发的担忧「转移了对气候变迁的部分关切」。

澳洲前任保守党政府执政期间，澳洲与太平洋岛国关系恶化，这次论坛也是澳洲新任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）修补关系的重要机会。艾班尼斯将于明天抵达苏瓦。

© 2022 AFP