忧脸书审查堕胎贴文 美参议员要Meta限期答覆

（法新社旧金山11日电） 据报社群平台脸书（Facebook）和Instagram审查有关合法堕胎方式的贴文，美国联邦参议员今天要求脸书母公司Meta说明此事。

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民主党参议员克罗布查（Amy Klobuchar）和华伦（Elizabeth Warren）要求Meta在本月15日前回应相关问题，包括自美国最高法院推翻罗诉韦德案（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定以来，共有多少则堕胎相关贴文遭移除。

这两名参议员致函Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）及Instagram负责人莫瑟里（Adam Mosseri）：「通报指出，许多提供有关合法取得堕胎服务方式的正确资讯贴文遭到移除，时常是发文后的几分钟内就被删。」

Meta在回应置评请求时，向法新社提到发言人史东（Andy Stone）一则推文，表示平台内容政策禁止用户企图买卖药品，但允许贴文讨论处方药的取得方式。

史东说：「我们发现一些不正确的执行情况，并正在修正中。」

Meta表示，Meta一个故障问题也导致堕胎及其他主题相关贴文，意外被标示为「敏感」资料的标语所掩盖。

根据信函副本，这两位参议员想要了解Meta采用何种措施标记堕胎相关贴文。他们在信中说：「由于最高法院裁定的结果，社群媒体平台不审查有关堕胎的真实贴文比以往任何时候都更重要。」

© 2022 AFP