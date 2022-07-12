拜登有意拚连任 年龄再成焦点

（法新社纽约11日电） 美国总统拜登这两天准备大老远到中东访问，而他显然有意再战2024一事引发愈来愈多讨论，此事让民主党左右为难，因为目前没有明确可替代拜登的人选。

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拜登是白宫历来最年长主人，11月20日将过80岁生日。

「大西洋月刊」（The Atlantic）最近的文章提到：「他现在能胜任总统，但到了下次大选，他年纪就太大了。」文中同时严厉批评右翼声称拜登有失智症。

「纽约时报」今天公布的民调显示，拜登连任之路在物价飞涨之际亮红灯，施政满意度仅剩33%。党内支持者对他渐失信心，64%受访民主党选民希望2024年换人参选总统。

拜登若是连任，到时就年届82岁，卸任时将是86岁。前总统雷根（Ronald Reagan）1989年以77岁之龄卸任，是先前的纪录保持人。

纽时9日报导写道，拜登的「年龄对他和他所属政党来说已成了一个令人不安的问题」。

拜登身体勇健令人钦羡，去年11月健康检查报告说他「有活力」，主治医师表示，拜登近几年走路步态僵硬是因为脊椎关节炎，频频清喉咙则是胃食道逆流关系。

不过他的外表显示上任后操劳的代价，例如白发越来越稀疏，步态谨慎。他有时在看提词机时会念错或陷入沉思，且幼时克服的口吃状况会再度出现。白宫也多次为他在敏感外交议题上的不当发言紧急澄清。

然而幕僚为他强力辩护，资深顾问唐尼伦（Mike Donilon）告诉纽时，拜登先前出访欧洲时，所有年轻许多的幕僚在机上只想睡觉，但拜登却花好几小时规划国内政策如何推行。

此外，拜登和之前历任总统一样，肩负令人精疲力竭的重责大任，包括俄乌战争、通货膨胀飙升、枪枝暴力泛滥等问题。

保守派大法官占多数的最高法院近来屡屡做出争议性裁定，例如推翻宪法保障堕胎权，也引发对于拜登号召力的质疑，认为他未能说服党内中间派参议员支持他的政策，因而无法为堕胎权立法。

美国政坛许多关键人物都超过70岁，不只有拜登，还包括现年76岁的前总统川普。川普有可能再度代表共和党参选，而他知道年龄牌好打，也想好好利用。

川普在他的社群媒体平台上写道：「有很多80多岁，甚至90多岁的人，还是一如既往的优秀和敏锐。拜登不是其中之一，但这与他的年龄没什么关系。实际上，人生80才开始！」

© 2022 AFP