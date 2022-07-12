斯里兰卡总统可能「海遁」 机场移民官员不帮忙出境

（法新社可伦坡12日电） 斯里兰卡机场移民官员今天拒绝到贵宾室为总统拉贾帕克萨完成出境手续，使得四面楚歌的总统颜面扫地。消息人士指出，他现在考虑运用海军巡逻舰逃往海外。

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史无前例经济危机导致斯里兰卡抗议四起，拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）本来已经承诺明天辞职，为「和平移交政权」作准备。

数十万抗议民众9日攻破总统府禁区前一刻，73岁的他从后门逃出官邸，登上海军军舰藏身外海。官员指出，他后来想要前往阿拉伯联合大公国的杜拜。

总统身分让拉贾帕克萨享有豁免权，得以免遭逮捕。据信他想要在下台之前离境，以避免可能遭到羁押。

但是机场移民官员拒绝前往贵宾室替他在护照上盖章。他坚持不走一般通道，担心会遭到其他旅客攻击。

错过4班能够载他们飞往阿联的航班后，拉贾帕克萨和妻子昨晚在毗邻主要机场班达兰乃克国际机场（Bandaranaike International Airport）的军事基地过夜。

拉贾帕克萨胞弟巴席尔．拉贾帕克萨（Basil Rajapaksa）4月请辞财政部长。他今早也在机场遭遇类似僵局，错过了前往杜拜的航班。

巴席尔拥有美国和斯里兰卡双重国籍。他试图运用提供商务旅客的付费礼宾服务，但是机场移民官员表示，他们当下就从快速服务柜台撤离。

一名机场官员指出：「当时有一些其他旅客抗议巴席尔要跟他们同机。他在情急之下仓皇离开机场。」

外交消息人士指出，拉贾帕克萨兄弟9日担心遭到暴民泄愤，从总统府落荒而逃。巴席尔当时把美国护照留在府内，因此他现在必须重办一本。

示威者闯入总统官邸后，发现一只装满文件的手提箱，以及1785万斯里兰卡卢比现钞（约5万美元，新台币150万元），现在都已被可伦坡法院扣押。

总统府对于总统身在何处没有发布正式声明，但是拉贾帕克萨仍然是武装部队总司令，手上握有军事资源。

国防高层消息人士指出，拉贾帕克萨在军方的亲信正商讨着将总统和随行人员用海军巡逻舰送到海外的可能性。

一艘军舰9日将拉贾帕克萨和幕僚送往东北部春可马里港（Trincomalee），他昨天坐直升机回到国际机场。

这名国防消息人士说：「从海上离开是目前最好选项。他可能前往马尔地夫或印度，再搭机前往杜拜。」

另一个选择则是从岛屿南端马特拉（Mattala）的另一座国际机场包机离境。2013年开始营运的这座机场以拉贾帕克萨胞兄马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）为名。

© 2022 AFP