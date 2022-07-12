欧盟示警：粮食危机恶化 须为新一波难民做准备

（法新社布拉格11日电） 欧洲联盟「欧洲国际边界管理署」（Frontex）代理执行主任卡尔纳加今天警告，欧盟必须为新一波被迫离乡背井的难民做好准备，因为俄罗斯与乌克兰的战争导致粮食危机恶化。

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卡尔纳加（Aija Kalnaja）说，虽然乌克兰难民获得很好的待遇，欧盟仍必须为那些来自其他地区、因粮食短缺而离开家园的难民做好准备。

她特别提到：「乌克兰的谷物出口受阻，将制造一波又一波人口迁徙。」

卡尔纳加是在抵达捷克布拉格出席欧盟内政部长会议时发表上述言论。这场会议扩大邀请与会国，纳入尚未正式加入欧盟的乌克兰和摩尔多瓦。

乌克兰是全球最大谷物出口国之一，但生产和运输都因俄罗斯今年2月底开始入侵而严重受阻，约2000万吨去年收获的谷物被搁置在乌克兰的黑海港口里。

这种情况导致某些粮食和烹饪油的全球市场价格飙升，非洲和中东部分地区首当其冲。

欧盟内政事务专员约翰松（Ylva Johansson）说，粮食短缺和能源价格飙升问题已构成安全风险，可能驱使民众离开自己的国家。她说：「我们不该等到边境出现危机才行动，我们…必须预先伸出援手。」

约翰松还表示，她将于15日在布鲁塞尔与尼日内政部长苏里（Hamadou Adamou Souley）会面，签署一项反走私伙伴关系协议。她说：「这也是一个方法，用以支援尼日这类在稳定和安全上处于艰难环境的国家。」

欧洲国际边界管理署表示，乌克兰人口外流的情况近几周已有减缓；约翰松也说，乌克兰和欧盟之间的人口流动如今也恢复到战前水准。

她补充说，自俄国侵略以来，共有670万名乌克兰难民进入欧盟，但约有300万人已返国。她表示：「目前约320万到370万名乌克兰难民待在欧盟境内。」

© 2022 AFP