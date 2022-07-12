独自开上高乘载车道挨罚 美孕妇：肚里宝宝也算一人

（法新社达拉斯11日电） 美国德州一名孕妇两周前驾车行驶在达拉斯一处高乘载车道时，遭员警临检开单，警方表示车内似乎只有她一人，但她说自己已怀孕34周，肚子里的宝宝应算作第2人。

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根据规定，每辆车上至少要有2人才能行驶在高乘载车道（HOV）上。

波托尼（Brandy Bottone）说：「他问我，『车上还有其他人吗？』然后探头看向车内。我说『有啊』，他问我『人在哪？』我指着我的肚子说，『在这里』。」

但警方并不同意这番说法。「他说，『按照规定，驾驶之外还要有另一名乘客，所以这不算数』。我有点震惊，但我想，『好吧，基于所发生的一切，我并不想在这里采取什么强硬的政治立场，但你知道那是个婴儿吗？』」

美国最高法院裁定联邦宪法并未赋予女性堕胎的权利，是否允许堕胎应由各州自行决定。如同其他由保守派官员领导的州，德州一直在推动限制堕胎措施，并在刑法中将胎儿或未出生的婴儿定义为「人」。

可惜的是，波托尼的说法并未说服在场的警察。

波托尼说，警方不理会她的说词，照样开了罚单，还告诉她，「说真的，如果你要打官司，我敢肯定打不成」。

波托尼受访时说，这让她非常气愤，她的说法不仅遭到驳回，连讨论的空间都没有，还得浪费时间，为一张她认为根本不应该收到的罚单进行申诉。至于最高法院上个月的裁定，波托尼并未发表看法。

达拉斯郡警长和德州交通厅未立即回应置评要求。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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