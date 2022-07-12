瑞典持刀攻击案 检调视为恐怖分子行动

（法新社斯德哥尔摩11日电） 瑞典一场政治活动上周发生持刀攻击事件，死者是一位知名精神科医生。瑞典检方与国内情报部门今天表示，调查人员将这起攻击事件视为「恐怖分子」行动。

广告 继续浏览后续

瑞典哥特兰岛（Gotland Island）维斯必（Visby）6日举办年度政治集会「阿尔梅道周」（Almedalen Week），现年32岁嫌犯在场持刀杀害64岁精神科医生维瑟格伦（Ing-Marie Wieselgren），这名嫌犯随即被捕。

警方最初指控他犯下谋杀罪，称嫌犯是出自于对瑞典精神医疗的不满。但检方今天指出，调查人员将此攻击事件视为「恐怖分子」行动。

检方办公室发表声明表示：「此案嫌疑人除遭关押的32岁嫌犯外，并无他人」。其中也写道，该名男子现在涉嫌「恐怖主义性质谋杀」和「恐怖主义性质预谋杀人」。

瑞典安全局（Swedish Security Service,Sapo）女发言人称「已出现让这项转变合理化的消息」，但她未透露更多细节。

据瑞典当地媒体报导，该名嫌犯与北欧新纳粹主义组织「北欧抵抗运动」（Nordic Resistance Movement，NMR）有关。

警方上周表示，他们知道这个报导，但未发现这个组织与本案的关联。

嫌犯已坦承持刀杀人。他的律师8日指出，嫌犯患有「心理问题」，若他没有找到该名受害者，他准备攻击其他人。

检方表示，这起调查已在专责检察官指示下，移交国内情报部门，将与瑞典警方合作办案。

当法新社问及调查是否涉及嫌疑人支持新纳粹主义，检方及情报部门官员不予置评。

© 2022 AFP