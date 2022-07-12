美枪枝泛滥 拜登：邻里社区沦杀戮战场

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登今天表示，枪枝泛滥将美国邻里社区转变成一个个「杀戮战场」，矢言恢复突击步枪的禁用令。

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拜登上月25日签署新枪枝管制法，他今天在纪念仪式中说，这是美国30年来第一个重大进展，不过还不足以控制美国的枪枝暴力。

拜登说：「已经花太长的时间了，这一路上流血、屠杀的血迹斑斑。」他进一步指出：「过去这些年，我们的校园、教堂、商店、音乐节、夜店还有很多其他日常场所，都已经变成了杀戮战场。」

同时他也列举出近期发生的枪击事件，包括造成19名学生和2名老师死亡的德州校园枪击案、10人丧生的纽约州水牛城超市扫射案，以及夺走7条性命的伊利诺州高地公园（Highland Park）国庆游行血案。

拜登指出，除此之外，全美天天上演着那些「没上头条的杀戮悲剧」。他说：「就连邻里社区和街道也成为了杀戮战场。」

拜登承诺恢复1994至2004年间实施的突击步枪禁令。禁令解除后，全美各地贩卖的高功率半自动战争武器达数百万支之多，且一再被用在大规模枪击案。

拜登说，他支持美国宪法所保障人民携带武器的权利，但另一方面，他指出枪枝已成为美国孩童的头号杀手，「我们同样有权利自由地活着，不用为生存而恐惧担忧」。

© 2022 AFP