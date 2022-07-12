英保守党：新任首相9月5日出炉

（法新社伦敦11日电） 英国现任首相强生（Boris Johnson）即将下台，执政的保守党今天宣布，接替强生的新任首相将于9月5日出炉；目前有11人欲角逐首相大位。

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强生任内丑闻不断，逾50名内阁大臣相继辞职，试图逼迫58岁的强生下台。强生上周辞去保守党党魁一职，将暂代首相至接班人选出炉，引发这场首相宝座之争。

具影响力的保守党国会下议院党团「1922委员会」（1922 Committee）今天概述了党魁选举的时间表。

1922委员会主席布雷迪（Graham Brady）告诉媒体，提名程序将于明天正式启动并结束，新任首相将于9月5日国会暑期休会结束时就任。

路透社报导，负责筹办党魁选举的1922委员会表示，候选人至少需要从358名保守党籍国会议员手中拿到20张票，才能进入13日的首轮投票。

首轮得票数低于30票者，将在14日举行的另一场投票前遭淘汰。几乎所有竞选者都承诺将大幅减税，以赢得同僚支持。

保守党议员将藉由一连串投票，将目前的名单缩减到最后2人，在每轮投票后淘汰得票数最少的候选人，最后再由党员选出获胜者。

© 2022 AFP