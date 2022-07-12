西、葡面临月内第2波热浪 法、英准备应对酷暑高温

（法新社马德里11日电） 西班牙和葡萄牙面临1个月内来袭的第2波热浪，今天气温飙至超过摄氏43度。预计未来数天内，法国和英国也将出现高温。

广告 继续浏览后续

法新社引述西班牙国家气象局（AEMET）数据报导，下午6时（格林威治标准时间16时）左右，中部城镇坎德莱达（Candeleda）测得令人窒息的43.3度高温。

与此同时，南部城市塞维亚（Seville）测得42.4度；西南部城市巴达霍斯（Badajoz）、梅里达（Merida）也出现42度高温。

国家气象局预测，14日至15日巴达霍斯将出现46度高温，13至14日塞维亚的高温也将达到45度。

AEMET发言人发言人戴康波（Ruben del Campo）表示，10日开始的这波热浪确实可能成为「异常」气候状况。

他告诉法新社，高温可能「持续9至10天之久，这可望使其成为1975年以来西班牙经历的3个最长热浪之一。」

科学家指出，受到气候变迁影响，热浪变得日益频繁。6月西国大片地区已出现40度以上气温；今年5月则是该国自本世纪初至今最热的5月。

2021年8月，西国南部小镇蒙多罗（Montoro）的气温达到47.4度，创下有史以来的最高温。气象学家不排除这项记录在未来几天内被打破的可能性。在邻国葡萄牙，上周末44度高温助长了首都里斯本（Lisbon）可见的野火和巨大烟霾。

当地官员说，大火摧毁葡国中部奥兰（Ourem）市中心的大片地区后，消防队今天终于控制火势。

另一方面，法国国家气象局（Meteo France）表示，热空气今天开始进入法国，大部分地区的气温都将上升到30度以上，明日部分地区气温可能达到39度，且这波热浪威力应会在16日至19日达到颠峰。

英国今天也发布极端高温警告，预计英格兰和威尔斯大部分地区的气温将突破30度。

英国气象局（Met Office）预测，这波高温将持续到下周，尽管详细情况仍待观测，但「从17日到18日，（英格兰）东南部的气温可能超过35度。」

© 2022 AFP