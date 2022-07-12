BBC调查报导 英国特种部队在阿富汗犯下战争罪行

（法新社伦敦12日电） 英国广播公司（BBC）今天播出的一项调查报导称，英国精锐的空勤特种部队（SAS）突击队员在一些可疑的情况下杀害至少54名阿富汗人，但军方指挥系统隐瞒了这些事。

广告 继续浏览后续

BBC经过4年调查采访发现，在漫长的战争期间，SAS部队经常在夜间突袭时「冷血」射杀手无寸铁的阿富汗男子，然后在他们身上放置武器以证明这些罪行的正当性。

报导称，高层军官，包括当时领导英国特种部队的卡尔顿-史密斯（Mark Carleton-Smith）将军，都晓得SAS内部关切这些行动，但并未向皇家宪兵（RMP）报告。

BBC指出，根据英国管理武装部队的法律，若指挥官察觉潜在的战争罪行而未通知宪兵，属刑事犯罪。

BBC「广角镜」（BBC Panorama）节目称，其调查报导根据的是法庭文件、外泄的电子邮件以及BBC记者前往阿富汗行动现场进行的采访。上个月以英国陆军总参谋长身分退休的卡尔顿-史密斯，拒绝对「广角镜」发表评论。

英国国防部表示，先前对英军在阿富汗的行为进行调查，发现证据不足以提出指控。该部发给BBC的声明称：「没有收到新的证据，但若发现新证据，宪兵会考虑提出指控。」

国防部说：「英国武装部队以勇气和专业精神在阿富汗服役，我们会一直以最高标准要求他们。」

今天稍晚完整播出的「广角镜」调查报导称，一支SAS部队在2010年11月至2011年5月于阿富汗海曼德省（Helmand）为期6个月的任务期间，在一些可疑情况下射杀了54人。

任务后检视报告（After-action reports）显示，在没有一支SAS部队与塔利班（Taliban）武装分子交火之后报告有人受伤的情况下，其他军官对这支部队造成的伤亡率之高感到惊讶。

特种部队总部一名高级官员告诉「广角镜」：「夜间突袭有太多人丧生，相关解释也没什么道理。一旦有人被拘留，他们就不应该以死亡告终。」

「这事一次又一次发生，引起总部注意。当时很明显有些事不对劲。」

尤其令人关切的是，事后在阿富汗住宅区现场发现的SAS弹孔接近地面，说明疑犯是跪着或趴在地上。

BBC称，一些警告在指挥系统中向上通报。但这支SAS中队终能完成其6个月的任务，并于2012年又被部署了一次。

2014年，RMP对英军在阿富汗被控犯下的600多起罪行展开调查，其中包括这支SAS中队的多起杀戮事件。

但RMP调查人员告诉BBC，他们受到英国军方「阻挠」，于2019年结束调查。

2011年在阿富汗担任英国皇家海军陆战队（Royal Marines）指挥官的奥利佛．李（Oliver Lee）上校告诉「广角镜」，这些指控「难以置信地令人震惊」，应该进行全面公开调查。

© 2022 AFP