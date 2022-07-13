南非21人离奇陈尸酒吧 老板及员工因违规卖酒被捕

（法新社约翰尼斯堡13日电） 南非警方今天宣布，上月21名年轻人在东开普省东伦敦市（East London）一间酒吧离奇丧命后，他们已逮捕酒吧老板和员工等3人。

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法新社报导，警方透过声明表示，案发酒吧的52岁老板和两名分别为33岁和34岁的员工近日因涉嫌违反酒类销售规定，遭警方拘留。

酒吧老板遭控向未成年人销售或供应酒类等多项罪名，将于8月19日出庭；两名员工则分别被处2000兰特（约合新台币3500元）罚款。

受害的年轻人大部分是未满18岁合法饮酒年龄的青少年，他们于6月26日在景观公园镇（Scenery Park）的「恩尤贝尼酒馆」（Enyobeni Tavern）意外身亡，但他们的死因至今仍不清楚。

此案的调查工作仍在进行。官员已排除踩踏状况，验尸结果则尚未公布。

东开普省（Eastern Cape）官员在声明中重申：「正如我们一开始所说，调查过程需要极其谨慎且智慧地对待，这样才能达到预期结果。」

在上周的追悼会上，南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）将这起意外归咎于「未成年人饮酒祸害」，发誓打击无视法规且「不道德」的酒吧老板。

© 2022 AFP