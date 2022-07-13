又有中国科技公司遭印度调查 OPPO挨控逃税164亿元

（法新社新德里13日电） 印度当局今天指控，中国智慧型手机制造商OPPO逃避5亿5100万美元（约新台币164亿元）关税。OPPO成为面临印度调查机构调查的最新一家中国科技公司。

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政府声明指出，印度税收情报署（Directorate of Revenue Intelligence）发现有证据显示，OPPO不当将免税优惠用于进口供手机生产的品项。

声明提到，印度税收情报署官员搜索OPPO印度子公司办公室和其经理寓所，取得的「证据显示，OPPO印度子公司对用于手机制造某些进口品项的描述，故意为错误申报」。

自从2020年在喜马拉雅山区爆发造成死伤的军事对峙以来，新德里与北京关系就陷入低谷。

上述搜索行动使得OPPO成为受到新德里关注的最新一家中国科技业者。包括手机大厂Vivo、小米，以及网路设备巨头华为今年稍早都曾遭遇类似搜索。

中国步步高集团旗下的OPPO未立即回应置评请求。

OPPO印度子公司是印度最大智慧型手机供应商，旗下有OnePlus、Realme等手机品牌，。

印度内政部已禁止数以百计中国手机应用程式，包括广受欢迎的社交媒体平台抖音（TikTok）。政府强调，上述禁令具有保护印度主权免于威胁的正当性。

2020年中印部队在边境冲突后，印度境内反中情绪高涨，引发呼吁消费者抵制中国商品的呼声。

中国仍然是印度重要经济伙伴，去年双边贸易额超过1250亿美元。

印度是全球第2大智慧型手机��场，仅次于中国。据市调机构Counterpoint统计，印度智慧型手机��场2021年年增27%，年销售1亿6900万台。

© 2022 AFP