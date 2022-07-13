四方会议登场 俄乌试图化解谷物危机

（法新社伊斯坦堡13日电） 俄罗斯和乌克兰今天与联合国及土耳其官员在伊斯坦堡会谈，盼突破数月来僵局，让乌克兰谷物再度从黑海港口安全出口。

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就在这场众所瞩目的四方会议召开之际，俄罗斯侵略乌克兰战争没有降温的迹象，双方互相展开激烈的长程炮击，摧毁了村庄小镇，失去家园的民众一无所有。

乌克兰官员表示，俄军炮击黑海港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）周遭地区，至少造成5人死亡。

60岁农艺师莫萨耶娃（Lyubov Mozhayeva）说：「你无法逃离战争，你永远不知道它在哪里找到你。」莫萨耶娃住在遭战火蹂躏的前线城市巴赫姆特（Bakhmut），领取着人道救援的粮食包。

在全球贫穷地区面临严重食物短缺的威胁下，乌克兰和俄罗斯双方代表自3月29日伊斯坦堡谈判破裂后，今天首度面对面会谈。

乌克兰是小麦、大麦、玉米等�b物的重要出口国，同时供应全球��场交易量中近半的葵花籽油，但俄乌战争爆发后，黑海出口遭到俄国军舰和乌国为防范两栖攻击而埋设的水雷所阻。

另一方面，俄罗斯试图自行贩运窃自占领区的乌国谷物，导致相关谈判变得更加复杂。美国国家航空暨太空总署（NASA）上周公布数据显示，自俄军入侵以来，乌国境内约22%农地已遭俄军占领。

俄乌双方虽表示会谈有所进展，但也坚持各自的要求，恐导致会谈破裂。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）表示：「距离和俄罗斯达成协议仅两步之遥。」

他告诉西班牙国家报（El Pais）：「我们处于最后阶段，现在一切要看俄罗斯。」

莫斯科则表示，俄方的要求包括搜索船舶的权利，以避免走私军火，但遭基辅拒绝。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天试图淡化外界对会谈可能很快有所突破的预期心理。「我们确实很努力，但还有不少工作要做。」

© 2022 AFP