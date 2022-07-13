墨西哥总统赴美访拜登 共商移民与安全问题

（法新社华盛顿12日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多前往美国，并针对移民、安全与经济合作等议题，和美国总统面谈。

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在这次会谈前，拜登就强调有必要将「移民问题当成整个半球所面临的共同挑战」来解决，并形容与长期盟友、邻国墨西哥是「平等的伙伴关系」。

他表示，他的政府正在扩大墨西哥和中美洲人前往美国工作的合法管道，还说去年发放了「破纪录」的30万份临时工作签证给墨西哥劳工。

他也感谢罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）「挺身而出」，向墨西哥的中美洲移民发放签证。

罗培兹欧布拉多呼吁以「大胆的计画」解决移民问题，呼吁面临劳工短缺的美国，让更多有技术的墨西哥、中美洲劳工入境「支援」。

他说：「让多年来老老实实地生活及工作，并为这个伟大国家作出贡献的移民能够获得合法身分及肯定，我们责无旁贷。」

罗培兹欧布拉多承认，此举可能遭到美国共和党政治人物反对。他们经常批评拜登让美国南部边境各州在面对未经授权的非法越境时，未给予妥善的保护。

两国领导人会后发表联合声明说，墨西哥承诺在2022年到2024年间投资15亿美元（约新台币452亿元），用于建设边境地区的基础建设。

两人也在会中讨论了安全与经济合作等议题，包括投资中美洲发展计画的必要性，以阻止当地人口外流。

© 2022 AFP