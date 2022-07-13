墨西哥种族歧视严重 原住民学生惨遭同学霸凌火烧

（法新社墨西哥市13日电） 墨西哥至今难以根除种族歧视，一名男学生日前在教室被同学点火焚烧，严重灼伤，只因他说原住民语言。

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受害男学生年仅14岁，名叫萨莫拉诺（Juan Zamorano），就读于中部克雷塔罗州（Queretaro）一所中学。他的两个同学被控于今年6月在他的椅子上倒酒精。

家人表示，萨莫拉诺发现长裤湿掉而站起身，一名同学趁机点火。萨莫拉诺出现二、三度烧伤，这星期才出院。

根据家属律师，萨莫拉诺是奥托米族人（Otomi），因为他的族裔背景，已经被霸凌好几周。律师已举报涉嫌攻击的同学和校方。

代表萨莫拉诺一家的律师佛朗哥（Ernesto Franco）告诉法新社，奥托米语是萨莫拉诺的母语，「但他不太喜欢讲，因为这让他被人嘲笑、骚扰和霸凌」。

家人还在媒体前指控，就连老师都因为萨莫拉诺的种族背景骚扰他。萨莫拉诺的父亲告诉「环球报」（El Universal）：「她（老师）认为我们跟她不同种族。」

父亲并以「谋杀未遂」来形容本案。

克雷塔罗州检方已宣布启动调查本案，涉案者可能面临司法程序。

奥托米族是墨西哥数十个原住民族之一，估计有35万族人。

© 2022 AFP