拜登任内首访中东 以色列行程打头阵

（法新社耶路撒冷13日电） 美国总统拜登预定今天抵达中东访问，他将先赴以色列，接着转往沙乌地阿拉伯。一般预料，以国领导人将敦促拜登对伊朗采取更严厉的行动。 79岁的拜登15日将造访红海海滨大城吉达（Jeddah），是他此行的重点。2018年异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害后，拜登曾痛斥沙乌地阿拉伯是「贱民」（pariah）国家。 「空军一号」还将在犹太国家以色列以及不承认以色列存在的保守沙国之间，进行空前的直飞。

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在那之前，拜登将与以色列领袖会面，寻求扩大合作对抗伊朗。他也将会晤咸认华盛顿未能约束以色列侵略而感沮丧的巴勒斯坦领袖。

拜登并非第一次面对以巴外交不见起色，他1973年当选联邦参议员之后，就曾首次造访这个地区。

伊朗和以色列当时还是盟友，但现在以色列却认为德黑兰是首要威胁。 不到2周前才上任的以色列看守总理拉皮德（Yair Lapid）表示，会谈「优先聚焦伊朗议题」。

拜登抵达后，以色列军方会对他展示「铁梁」（Iron Beam）系统，这是一种攸关对抗伊朗无人飞行载具（UAV）的雷射防空系统。

以色列坚称，会尽一切所能阻止伊朗核子野心，并坚决反对恢复2105年让德黑兰得以解除制裁的伊朗核子协议。

拜登15日也将在约旦河西岸的伯利恒（Bethlehem）与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）会面。

© 2022 AFP