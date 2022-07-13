斯里兰卡抗议群众闯总理办公室和国营电视台

（法新社可伦坡13日电） 斯里兰卡总统拉贾帕克萨今天逃出国后仅数小时，抗议群众要求总理威克瑞米辛赫也「滚回家」，并与镇暴警察发生冲突。群众还闯入国营电视台，导致节目中断。

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拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃离后，国会议长阿贝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）透过电视声明称：「由于总统不在国内，他告诉我他已依照宪法指派总理代理总统职务。」

阿贝瓦迪那说：「总统用电话与我联系，说我今天会收到他的辞呈。我呼吁民众对我们所提出在20日任命新总统的国会程序要有信心，并保持和平。」

数百名群众今天则试图冲进总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的办公室，他们高喊：「拉尼尔（威克瑞米辛赫）滚回家！」

目击者告诉法新社，现场男男女女随后冲破军人防线，进入总理办公室并竖起国旗。

警方多次发射催泪瓦斯，威克瑞米辛赫宣布全国进入紧急状态，并在首都可伦坡市及周边地区实施宵禁。

抗议群众认为威克瑞米辛赫与拉贾帕克萨是一伙，要他也滚蛋。在总理办公室外遭警方催泪瓦斯驱离的30岁男子沙希达兰（S. Shashidharan）说：「我们要拉尼尔下台。逮捕所有协助戈塔（Gota，即总统）逃跑的人。我们要拿回我们被偷的钱。」

另外，电视影片画面显示，反政府抗议群众今天闯入主要国营电视台并短暂接管节目播出。

一名身份不明的男子闯入国营电视台Rupavahini的摄影棚，当时正在直播一个节目，他命令只能播放与抗议有关的新闻。转播随即被切断，改播录制的节目。

美国驻可伦坡大使馆在推特上表示：「出于谨慎考虑，领事部将取消我们13日下午的服务…以及14日所有的领事服务。」

© 2022 AFP