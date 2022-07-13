热浪再袭西欧 林地野火频传

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（法新社法国波尔多13日电） 西欧遭到数周以来的第二波热浪袭击，法国与英国今天面临高温肆虐，热浪同时也增长了大片林地的野火火势。 自10日以来，伊比利半岛（Iberian Peninsula）大片地区笼罩在热浪之下，西班牙及葡萄牙出现超过摄氏40度高温，消防员不断与野火搏斗。 另一方面，当地消防队表示，在法国南部自昨天下午以来的一场野火，烧毁了波尔多南边800公顷的松树林，当地有150名居民被迫撤离家园。