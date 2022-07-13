示威延烧 巴拿马政府忧冲击经济与观光

（法新社巴拿马市13日电） 尽管巴拿马政府已宣布调降燃料及部分食物价格，昨天仍有数以千计民众再次上街游行，抗议通货膨胀上升与政府贪污。政府忧心抗议风潮会冲击经济与观光。

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这个中美洲国家数个工会号召的示威活动已持续2周，造成部分重要公路封闭。

巴拿马总统柯狄索（Laurentino Cortizo）11日宣布，自15日起，私家汽车的汽油价格调降至每加仑3.95美元，较6月底价格下滑24%。他也表示，政府将起草一项冻涨10几种基本食品价格的法令。

然而，多个工会表示，示威将会持续下去，直到物价普遍下降及汽油价格低于每加仑3美元。

首都巴拿马市抗议群众昨天从市中心的波拉斯公园（Porras Park）一路游行至戒备森严的国民议会（National Assembly）大楼。许多人手拿巴拿马国旗以及写有标语的横幅，内容包括「腐败吞没了我的国家」、「我们想要诚实的统治者」或「钱去哪里了？」

来自恩戈贝布格勒自治区（Ngabe Bugle）的男性原住民抗议人士加耶哥斯（Sergio Gallegos）告诉法新社：「生活开销是使人们走上街头的原因。」

首都西边城镇拉丘雷拉（La Chorrera）也有群众抗议，他们在连接巴拿马及中美洲其他国家的泛美公路（Inter-American Highway）上游行。

巴拿马安全部长皮诺（Juan Pino）昨天「呼吁要理智」，让「社会安定」凌驾「任何分歧」。

这波抗议风潮使巴拿马政府及商业部门担忧，经济活动恐将衰退，或会冲击旅游产业。

南美国家厄瓜多民众上月同样为抗议燃料价格走上街头。厄瓜多央行表示，持续18天的抗议活动使国家损失超过10亿美元（约新台币298.7亿元）。

© 2022 AFP